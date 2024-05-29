نظمت محافظة جنوب سيناء محاضرة صحية توعوية عن دورة حياة البعوضة الناقلة لمرض حمى "الدنج"، بحضور 170 من مديري عموم الفنادق بشرم الشيخ.

وشهد المحاضرة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وحسين محمد حسين، مدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بشرم الشيخ.

ألقى المحاضرة الدكتور هشام مجدي، مدير إدارة الأمراض المعدية بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأوضح خلالها دورة حياة البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج، مؤكدًا أنه مرض فيروسي حاد ينتقل للبشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، وهي بعوضة "الزاعجة" التي تعيش في المناطق الحضرية وتتغذى خلال النهار على عكس الأنواع الأخرى.

وأكد أن العديد من حالات العدوى تكون أعراضها خفيفة، ولكن قد تتسبب العدوى في ظهور أعراض متكررة مثل الصداع وآلام المفاصل أو العظام، والطفح الجلدي، ونقص كرات الدم البيضاء.

وتطرق إلى طرق مكافحتها التي تتلخص في القضاء على أي تراكمات للمياه لكسر دورة الحياة، ومنع البعوضة من وضع بيضها الذي يصل من 100 إلى 120 بيضة كل يومين تفقس وتخرج منها اليرقات.

كما استعرض نتائج مرور اللجنة الصحية على الفنادق والأحياء السكنية ومحطات التحلية والمعالجة ومنطقة تجمع القمامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 حتى 27 مايو الجاري، ومكافحة البعوض بواسطة 7 فرق صحة البيئة، و140 فردًا و27 سيارة مكافحة ناقلات الأمراض، و54 جهاز ضباب و56 جهاز رش.

وقدم الشكر إلى محافظ جنوب سيناء لتقديم التسهيلات وتعاون كافة الجهات المعنية بمدينة شرم الشيخ واستجابتهم لتنفيذ إجراءات المكافحة واشتراكهم بها، وأيضًا الفنادق التي قامت بإزالة السلبيات والملاحظات التي أُخطرت بها عن طريق تلك الفرق.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة الإصحاح البيئي برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كافة الجهات المعنية لمتابعة وتقييم أعمال الإصحاح البيئي، ورصد السلبيات والعمل على تلافيها.

وأهاب بجميع مديري الفنادق ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والنظافة وإزالة السلبيات والملاحظات، ومنع تواجد أي تراكمات للمياه بالفنادق أو مناطق سكن العاملين بالفنادق، مشددًا على ضرورة مرور اللجان التابعة للجنة الإصحاح البيئي بداية من غدًا، وعرض تقرير يومي حتى يوم الجمعة القادم.

وأكد المحافظ أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات ضد أي منشأة أو فندق سياحي لا يقوم بإجراءات المكافحة وأعمال الصيانة بها، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة، باعتبار شرم الشيخ مدينة خضراء آمنة صديقة للبيئة، كونها من أهم المدن السياحية التي تشتهر بنظافة البيئة بها، وتعد البيئة من أهم عناصر الجذب السياحي بها.



