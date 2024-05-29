أمريكان أيرلاينز تخفض توقعاتها لأرباح الربع الثاني

خفضت شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز جروب توقعاتها لصافي الأرباح المعدلة للربع الثاني من العام الحالي. في الوقت نفسه كشفت الشركة في إفصاح رسمي مساء أمس الثلاثاء عن اعتزام المدير التجاري فاسو راجا مغادرة الشركة الشهر المقبل. وسيتولى ستيفن جونسون نائب رئيس مجلس الإدارة مدير التخطيط منصب قائم بأعمال المدير التجاري على الفور، مع المساعدة في البحث عن مدير تجاري جديد.

وتراجع سهم الشركة في تعاملات مساء أمس بمقدار 40ر0 دولار أي بنسبة 89ر2% إلى 44ر13 دولار، في حين استمر التراجع في تعاملات ما بعض الإغلاق لينخفض بنسبة 33ر6% أي بمقدار 85ر0 دولار للسهم.

وتتوقع الشركة حاليا أرباحا معدلة للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي تتراوح بين دولارا و15ر1 دولار في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 15ر1 و45ر1 دولارا للسهم الواحد. ويتوقع المحللون أرباحا بمعدل 30ر1 دولار للسهم.

كما خفضت الشركة توقعاتها لهامش أرباح التشغيل المعدلة بمقدار نقطة مئوية لتتراوح بين 5ر8% و5ر10% خلال الربع الثاني.