العراق يدعو إلى حراك عربي وإسلامي لمنع ما يجري من إبادة جماعية في غزة

دعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الى حراك عربي وإسلامي وإقليمي لمنع إبادة جماعية في فلسطين، فيما جددت دعمها لقضية الشعب الفلسطيني وحثّها جميع الجهات الدولية لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الحكومة العراقية تتابع مُجريات الأوضاع في غزّة والأراضي المحتلة بفلسطين، وعلى وجه الخصوص التصعيد الأخير للعدوان الصهيوني على رفح، مع ارتقاء المزيد من النساء والأطفال والمدنيين العزّل شهداءَ».

وشدد على «ضرورة الوقوف وقفة عربية وإقليمية استثنائية، مثلما تُحتم على المجتمع الدولي ومُنظماته تحمّل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهود لوقف التمادي الإجرامي في الخوض بدماء الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن «العراق يدعو إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي مسئول، على المستويين الشعبي والرسمي، وعلى مستوى كل الأصوات التي يمكن أن تؤثر في الضغط؛ من أجل وضع حد للاستهتار بالأعراف الدولية والإنسانية، ومنع ما يجري من إبادة جماعية مكتملة الأركان، والحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، ودفعها بشكل غير مسؤول نحو شفير دوامة من العنف لا نهاية لها».

وتابع: «العراق، يقدّر عالياً، المواقف الأخيرة التي تمثّلت باعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين على أرضها التاريخية، في ردّ واضح على السياسات المتغافلة التي انتهجتها بعض القوى الدولية التي ساندت العدوان، أو سكتت عنه، بل وأمعنت في تبرير الجريمة».

وأكد أن «الحكومة العراقية تجدد دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وحثّها جميع الجهات الدولية والحكومات المعنية على العمل الفوري لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية».