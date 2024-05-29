بوتين يعين حارسه الشخصي السابق أليكسي ديومين سكرتيرا لمجلس الدولة الروسي

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حارسه الشخصي السابق أليكسي ديومين في منصب حكومي رفيع، بحسب بيان للكرملين اليوم الأربعاء.

وذكر بيان الكرملين، أن بوتين عين ديومين البالغ من العمر 51 عاما سكرتيرا لمجلس الدولة الروسي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومجلس الدولة هو الهيئة المسؤولة عن تطوير "الأهداف والمهام الاستراتيجية للسياسة الداخلية والخارجية"، بالتعاون مع الكرملين والمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان ورؤساء الأقاليم الروسية.

وكان بوتين البالغ من العمر 71 عاما قد عين ديومين مساعدا له في تعديل أجراه خلال مايو الجاري بعد تنصيبه لولاية رئاسية خامسة.

وخدم ديومين في وحدة الأمن الشخصي لبوتين منذ عام 1999، وترقى ليصبح أحد أقرب حراسه الشخصيين، وقال ذات مرة إنه قام بحماية الرئيس بوتين من دب.

كما يعد ديومين واحدا من المسؤولين المقربين الذين يلعبون هوكي الجليد مع بوتين.