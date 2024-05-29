علي المصيلحي: مخابز التموين أنتجت 88 مليارا و861 مليون رغيف حتى مايو 2024

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز التموينية أنتجت حتى مايو 2024، 88 مليارًا و861 مليون رغيف، متوقعًا زيادة العدد إلى 100 مليار و728 مليونًا بحلول شهر يونيو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء، أن مصر تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي العام الماضي بلغ 3.4 مليون طن، وتم استيراد الباقي من الخارج.

ولفت إلى أن الدولة حددت سعر التوريد للفلاح هذا العام بـ2000 جنيه للأردب، قائلًا إن قيمة الطن تصل إلى 13 ألف جنيه و333 جنيهًا.

وأشار إلى أن تكلفة تحويل طن القمح إلى دقيق تبلغ 600 جنيه، مضيفًا أن التكلفة المتوقعة لرغيف الخبز المدعم للعام المالي المقبل ستبلغ 1.25 جنيه، بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها ومتوسط سعر القمح في البورصة العالمية.

وأكمل: «كنت في هذه الوزارة من قبل عام 2006 نتحدث عن ترشيد الدعم، كان الرغيف بـ5 قروش والتكلفة 20 قرشًا، وعندما طرحوا علي الزيادة لـ10 قروش، قلت لهم لازم نطلع لـ20 قرشًا ونتحول لدعم نقدي.. مش هنقعد نتحرك بالطريقة دي».

وذكر أن الدولة رفضت تحريك السعر في إطار عزمها التحول إلى الدعم النقدي المشروط؛ من أجل رفع كفاءة المنظومة ومنح الأموال للمواطن يتصرف فيها كيفما شاء، مؤكدًا أن «الدعم النقدي سيكون متحركًا بمعادلة سعرية يدخل فيها التضخم وأسعار السلع الأساسية».



