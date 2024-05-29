 المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: الوضع في غزة ينذر بخطر نشوب نزاع إقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: الوضع في غزة ينذر بخطر نشوب نزاع إقليمي


نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:59 م

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن خطر نشوب نزاع إقليمي قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح، اليوم الأربعاء، أن العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة بقطاع غزة.

وأوضح أن التقارير تشير إلى (استشهاد) أكثر من 36 ألف فلسطيني وأكثر من 1500 إسرائيلي وأجنبي.

وذكر أن عشرات الآلاف من الأشخاص أصيبوا في قطاع غزة غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، كاشفًا عن تهجير نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة.

ولفت إلى تهجير نحو 100 ألف إسرائيلي من المجتمعات في شمال إسرائيل (الأراضي المحتلة) وجنوبها.

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