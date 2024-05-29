شهيد وأكثر من 20 مصابا بقصف إسرائيلي قرب منطقة كف المشروع شرق مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وكالة «صفا» الفلسطينية، باستشهاد شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، جراء قصف وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية؛ استهدف مواطنين قرب كف المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، فجر وصباح اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون في قصف للطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية على الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة، وعلى مخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» بسقوط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي؛ استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي استهداف مماثل لمنزل مملوك لعائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، أصيب 3 مواطنين وجرى نقلهم الى مستشفى العودة في المخيم وسط قطاع غزة.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بينما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على المناطق الغربية لبلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على مناطق متفرقة وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد انتشلت 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف، الليلة، منزلاً لعائلة أبو جزر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس