 وزير التموين: المستفيدون الحقيقيون من الخبز لا لهم علاقة بارتفاع أسعار الوقود أو الكهرباء - بوابة الشروق
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وزير التموين: المستفيدون الحقيقيون من الخبز لا لهم علاقة بارتفاع أسعار الوقود أو الكهرباء

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 9:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 9:43 م

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المستفيدين الحقيقيين من الخبز لا علاقة لهم بارتفاع أسعار الوقود أو الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «همّ في الشرائح الدنيا والقليلة من الكهرباء ومعندهمش عربيات لأن اللي عنده عربية أحدث من تصنيع 2015 حذفناه وبالتالي لا يتأثروا».

وأوضح أن هؤلاء المواطنين يمثلون ما لا يقل عن 50% من المستفيدين، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة هي التي قد تتأثر بهذه الزيادة وفسّرها ذلك بالقول: «الطبقة دي كانت ظابطة نفسها بالمللي».

ولفت إلى أنّ المواطن عندما يدفع جنيهين بدلًا من 50 قرشًا، فإنّ نسبية الجنيهات في الخبز أقل ما يمكن أن تؤثر على الدخل الكلي للمواطن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.


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