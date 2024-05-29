انتهت اللجنة التشاورية الدورية المشكلة ين الفنانين والمهنيين والجهات الإنتاجية تحت إشراف نقابتي السينمائيين والممثلين، من مراجعة آليات العمل والقواعد الحاكمة والمنظمة للعملية الإنتاجية لضمان تنظيم العلاقات المهنية ورفع الكفاءة الفنية والإقتصادية لصناعة الأعمال الفنية، والتي تم إجراءها بعد موسم رمضان 2024.

ونشرت نقابة المهن السينمائية صورة ضوئية للأولويات التي حددتها اللجنة خلال الفترة الحالية التي تشهد التحضير للأعمال التي ستعرض خارج الموسم أو ما تعرف بـoff season، وما بعده لموسم رمضان 2025.

وتصدرت التعاقدات قائمة الأولويات، حيث رأت اللجنة ضرورة تسلم نسخة من العقد الموقع بين شركة الإنتاج وأعضاء النقابات الفنية "التمثيلية والسينمائية"، مختوم بختم الشركة المنتجة وعضو النقابة قبل بداية التصوير وإيداع نسحة من التعاقد بالنقابة المختصة.

وتأتي عدد ساعات العمل من أهم الأولويات التي حددتها اللجنة والتي قررت أن أسبوع التصوير يضمن 6 أيام متتالية بحد أقصى، على أن يخصص يوم واحد للراحة أسبوعيا، ولا يقل الفاصل الزمني بين كل يوم عمل واليوم الذي يلبه عن 12 ساعة، وأن عدد ساعات العمل لا تزيد عن 12 ساعة تبدأ من الحضور ومتضمنة ساعات العمل.

أما لو احتاج مخرج المسلسل لزيادة ساعات العمل عن 12 ساعة، في حالات الضرورة والقصوي، يكون الأمر مقتصرا على يوم واحد اسبوعيا، ويتم احتساب أجر إضافي عن كل ساعة تحاسب عليها جهة الإنتاج.

وناشدت اللجنة صناع العمل بضرورة الحصول علي السيناريو كامل قبل بدء التصوير، من أجل اعتماد خطة التحضير وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ العمل الفني من بدايته حتة نهايته.

ومن أهم الأولويات التي وضعتها اللجنة ضرورة التأمين ضد مخاطر المهنة، وأشارت اللجنة لتعهد اتحاد المنتجين بإلزام شركات الإنتاج باتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث إصابات عمل للمهنيين أو العاملين خلال تنفيذ العمل الفني، عن طريق الإستفادة من منظومة التأمين الصحي، بالتنسيق مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية واللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة السينما.

وشددت اللجنة على أنه لا يجوز تشغيل عير الأعضاء العاملين بالنقابات الفنية، وفي حالة الاستعانة بغير الأعضاء يتم الحصول على تصريح عمل مسبق بخطاب من الشركة المنتجة.