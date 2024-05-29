الاتحاد الأوروبي يحتفل بالذكرى المئوية الثانية للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن في المتحف القومي

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في إطار الاحتفالات بشهر أوروبا، نظم الاتحاد الأوروبي في مصر، بالشراكة مع المتحف القومي للحضارة المصرية، احتفال خاص بالذكرى المئوية الثانية للسيمفونية التاسعة الشهيرة للودفيج فان بيتهوفن.

وتميز هذا الحدث الثقافي الاستثنائي بأداء ممتاز للسيمفونية المشهورة بحركتها الكورالية المهيبة حيث تم اعتماد مقدمة الحركة النهائية للسيمفونية "نشيد الفرح" كالسلام الأوروبي في عام 1985.

وقامت الأوركسترا الفيلهارمونية المصرية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي مع السوبرانو منى رفلة ورئيسة الجوقة مايا جينيريا بأداء السيمفونية.

وأقيم العرض الأول للسيمفونية التاسعة لبيتهوفن في مسرح فيينا أم كارنتنرتور في 7 مايو 1824. واختار الاتحاد الأوروبي "نشيد الفرح" كنشيد له لأنه يرمز إلى الصراع من عالم التنافر والفوضى إلى عالم من الانسجام والتفاهم.

وحضر الفعاليات الدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وبعد الأداء الرائع للسيمفونية، أقام بنك الاستثمار الأوروبي حفل استقبال لجميع محبي الموسيقى الكلاسيكية والضيوف الذين حضروا العرض.

وقال السفير بيرجر: يعد هذا الحدث بمثابة شهادة قوية للغة الموسيقى العالمية، حيث تعمل على تقريب الاختلافات الثقافية وإلهام الوحدة.

وأضاف بيرجر أن الحدث يسلط الضوء على الشراكة الثقافية القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويحتفل بالجاذبية الخالدة لتحفة بيتهوفن لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتابع بيرجر: يسعدنا أن نجلب هذه التجربة الموسيقية الاستثنائية إلى مصر حيث أن السيمفونية التاسعة لبيتهوفن هي عمل عبقري يتجاوز الحدود ويتحدث عن تجربتنا الإنسانية المشتركة.



وقال بيرجر: يشرفنا أن نقدم هذا الأداء بالشراكة مع المتحف القومي للحضارة المصرية الذي يمثل تاريخ مصر الثقافي الغني.

من جهته، قال جويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة إن السيمفونية التاسعة لبيتهوفن هي دعوة للوحدة والسلام، ويفخر بنك الاستثمار الأوروبي بكونه جزءً من هذا الاحتفال.

وأضاف أن هذا المسعى يكشف دور بنك الاتحاد الأوروبي في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الحدث جزءً من المبادرة العالمية للاتحاد الأوروبي للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لبيتهوفن، وتسليط الضوء على الأهمية الدائمة لموسيقاه كرمز للوحدة والحرية والتعبير الفني.

ويعزز تعاون الاتحاد الأوروبي مع المتحف القومي للحضارة المصرية التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين أوروبا.