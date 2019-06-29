عودة تحفة «كابوراكي» اليابانية بعد اختفاء دام 44 عاما

بعد اختفاء دام لمدة 44 عامًا، استطاع المتحف الوطني الياباني للفن الحديث العثور على لوحة الفنان "كيوكاتا كابوراكي" بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك يوم الاثنين، ومن المقرر عرضها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وفقًا لما تم نشره في "اليابان نيوز".

اللوحة "شينتومي - تشو تاون" عمل تمثيلي للفنان الياباني "كابوراكي" والذي ذاع صيته بين زملائه، كما كان له تأثير كبير وبصمة في الفن الياباني الحديث، وقد حصل كابوراكي على جائزة أكاديمية الفن الإمبراطوري بمعرض الفن عام 1927 عن لوحته "مدينة تسوكيجي أكاشي-تشو"، والتي تتميز بتصوير رائع وأسلوب شعري.

"173.5" سنتيمتر هو معدل مساحة اللوحة، حيث تصور امرأة نبيلة ترتدي معطفًا من الكيمونو الياياني يعلوه ردائ أسود، كما صورت اللوحة منطقة "أكاشيتشو في وارد تشو" بطوكيو كمدينة تقف بها السيدة، حيث كانت مستوطنة الأجانب خلال الفترة ما بين (1868-1912).

مكان اللوحة لم يكن معروفًا منذ عام 1975، ولكن بعد إجراء عمليات بحث مكثفة، اكتشف المتحف أن اللوحة يمتلكها أفراد معينة بالدولة وتستحوذ عليها أيادي خاصة، وقد طلب المتحف شرائها وضمها إلى لوحتي "مدينة تسوكيجي أكاشي-تشو" و"حماة تشو غاشي زون" وعرضها ضمن ثلاثية قد تم رسمها عام 1930 بإجمالي مبلغ قدره 540 مليون ين.

ومن المقرر عرض اللوحات الثلاثة في عرض خاص بمعرض" تسوكيجي أكاشي-تشو" خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.