طلاب الثانوية بالوادي الجديد «سعداء» من امتحانات التفاضل والجيولوجيا وعلم النفس

أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد عن سعادتهم من مستوى امتحانات اليوم في مواد التفاضل والتكامل، والجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع.

وأبدى عدد كبير من الطلاب ارتياحهم من الامتحانات، مؤكدين أنها جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط مع خلوها من الأسئلة الطويلة، موضحين أنهم تمكنوا من الإجابة عليه في المدة الزمنية المخصصة له.

بينما قال عدد من طلاب القسم العلمي إن بعض أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل تطلبت وقتا أزيد لحلها؛ نظرا لقياسها مستوى ذكاء الطالب.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، أن لجان المحافظة استقبلت اليوم السبت 1505 طلاب وطالبات في 10 لجان على مستوى الوادي الجديد، وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط اللجان الامتحانية بمراكز المحافظة الخمسة، وسط تواجد كبير لأولياء أمور الطلاب خارج اللجان للاطمئنان على ذويهم.