رئيس الوفد: مصر ستكون أحد النمور الاقتصادية خلال الـ5 سنوات المقبلة

أبوشقة: 30 يونيو هي الوجه الآخر لثورة 1919..وهدفهما إنقاذ مصر

قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك سيناريو كان معدًا بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو، هدفه إسقاط مصر، ولكن إرادة المصريين والشرطة المصرية كانت أقوى من ذلك، مؤكدًا أن مصر خلال الـ٥ سنوات المقبلة ستكون أحد النمور الاقتصادية، وأن وضع مصر الآن لا يقارن بوضعها يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وأضاف خلال كلمته في ندوة صالون الوفد الثقافي بعنوان "٣٠ يونيو.. ٦ سنوات من الحصاد"، أن المصريين ازدادوا قوة و إرادة وعزيمة لتحقيق هدفهم في قيام الدولة المصرية مرة أخرى، مشددًا على أننا لم نكن أمام دولة بل كنا أمام شبه دولة، وأصر المصريون على تحقيق هدفهم في قيام دولة ديمقراطية.

وأكد رئيس الوفد، أن ثورة ٣٠ يونيو هي الوجه الآخر لثورة ١٩، فكلاهما هدفهما هو تحرير الدولة، وإنقاذ مصر من محاولة اختطافها.

ووصف مشهد ٣٠ يونيو، بالمشهد العظيم، لخروج الجميع مضحيًا بنفسه من أجل عودة الدولة المصرية من جديد، معقبًا: "هي خبرة شعب استمرت ٧٠٠٠ عام لن تتوافر في شعب آخر".

وناشد أبو شقة، الإعلام في أن يكون له دور وطني بأن يسلط الأضواء على الإنجازات الحقيقية التي حدثت رغم ظروف الدولة التي عانت من إرهاب ممول من تنظميات عالمية، مشيرًا إلى أن حماية الحدود المصرية والأمن الداخل واجبة، وهناك قانون طواريء معلن لم يشعر أحد به ولكن لمواجهة مخططات الإرهاب.

وأشاد بالمشروعات العملاقة كالضبعة وكوبري روض الفرج وشبكة الطرق، قائلًا إنها مشروعات لخمسين عامًا قادمًا لجني الثمار، حيث دخلت موسوعة جينيس، ما يدل على بنية أساسية واستثمار قوي.

وأشاد باستضافة مصر للأمم الأفريقية بهذه الصورة المشرفة والتي تصدر رسالة للعالم باستقرار أمن مصر وأمانها وريادتها الحقيقية، بعد ما كنا أمام شبه دولة وانقطاع علاقتنا بأفريقيا، لافتًا إلى أننا أمام مشروعات عملاقة ومدروسة جيدًا.