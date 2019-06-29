ترامب يبدي استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع الصين

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتوصل إلى اتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين،وذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن ترامب قوله في بداية اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج صباح اليوم السبت: "سيكون الأمر تاريخيا إذا استطعنا التوصل إلى صفقة تجارة عادلة"، مضيفا "نحن منفتحون تماما على ذلك".

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن هذا سيكون اجتماعا مثمرا للغاية، وأعتقد أن باستطاعتنا الاستمرار لفعل شيء سيكون هائلا بشكل حقيقي"، مشددا على علاقاته الجيدة جدا مع الرئيس الصيني الذي بات "صديقا"، على حد تعبيره.

وقد جلس الرئيسان الأمريكي والصيني إلى الطاولة وجها لوجه، وكانا محاطين بمقربين منهما، بينهم من الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو وممثل التجارة الخارجية روبرت لايتهايزر، بالإضافة إلى إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارته.