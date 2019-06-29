لاعبة هولندا: لم أتوقع الوصول للمربع الذهبي بالمونديال

أكدت فيفيان ميديما نجمة المنتخب الهولندي لكرة القدم أنها لم تتوقع أن يتأهل الفريق للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في فرنسا ولكنها تشعر الآن بالفخر بعد بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره الإيطالي 2 / صفر اليوم السبت في دور الثمانية للبطولة ليودع المنتخب الإيطالي من دور الثمانية مثلما حدث في أول مشاركة له بالبطولة عبر النسخة الأولى عام 1991.

وقالت ميديما، التي سجلت الهدف الأول لفريقها وفازت بجائزة أفضل لاعبة في المباراة: "لم أتوقع الوصول للدور قبل النهائي في المونديال الحالي. كنا نشكو من أننا لا نقدم أفضل أداء ولكننا بلغنا المربع الذهبي. قدمنا أداء مدهشا ويمكننا أن نفخر بما قدمناه".