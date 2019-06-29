برلماني إيراني: الآلية المالية الأوروبية لن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط

اعتبر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، أن الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس" لا تؤمن مصالح إيران، ولن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط.

وقال رضائي في تصريحات أوردتها قناة"روسيا اليوم"، اليوم السبت، إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية.

واتهم الأوروبيين بأنهم غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية "إنستيكس"، مضيفا أنهم يسعون إلى إطالة الوقت.

وقال رضائي إن الأوروبيين لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفاؤل بمستقبل "إنستيكس"، داعيا الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت، العام السابق، من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.