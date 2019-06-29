«الأرصاد» تحذر من ترك المياه الغازية والمعطرات داخل السيارة

•وتوجه نصائح لجماهير مباراة مصر وأوغندا غدا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات مناخية طرأت على دول العالم، وأثرت على حالة الطقس، لافتًا إلى ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة العالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن منخفض الهند الموسمي يتحرك فوق البحر المتوسط، ويمتص كميات كبيرة من بخار المياه، ما يزيد نسب الرطوبة وتصل إلى 80%، ويؤدي أيضًا إلى الشبورة المائية، موضحًا أن المنخفض مستمر في فصل الصيف الحالي.

ووجه نصائح لجماهير مباراة مصر وأوغندا غدا: «درجات الحرارة أثناء المباراة تتراوح بين 35 و36 درجة، ولكن الشباب تفضل الذهاب مبكرًا، لذا لا بد من ارتداء واقي للشمس سواء كاب أو شمسية، وملابس قطنية، وشرب كميات كبيرة من المياه، وفي حالة الشعور بأي أعراض أو ارتفاع درجات الحرارة يجب التوجه إلى غرفة الإسعافات الأولية بالاستاد»، لافتًا إلى وضع هيئة الأرصاد محطة لقياس درجة الحرارة باستاد القاهرة.

وحذر من ترك علب وزجاجات المياه الغازية، أو البرفانات والمعطرات داخل السيارة وتعرضها لدرجات حرارة عالية؛ لتجنب الانفجار، معقبًا: «درجة الحرارة لما تزيد الحجات دي ممكن تنفجر من ارتفاع درجة الحرارة وتتسبب في كارثة داخل السيارة، ولو تركت زجاجة مياه فى الشمس ستتفاعل مباشرة مع البلاستيك وتتسبب في أضرار بالغة».