عاش مواطن روسي أيامًا مرعبة وظل يصرخ من شدة الألم، بعدما هاجمه دب ضخم، حينما كان يقوم برحلة سفاري بغابة في سيبيريا، حيث إن الدب احتجزه في كهف لمدة شهر.

وعندما عثر على الرجل المتقدم في العمر بعد فترة طويلة من البحث، كان مصابًا بكسر في الظهر وجفاف شديد وجروح في جميع جسده.

وأكدت المستشفى التي نقل إليها الرجل الذي يدعى ألكساندر، أنه كان على وشك الموت بسبب فقدان جسده للسوائل وسوء حالة جروحه، لكن شربه للبول الخاص به جعله يتماسك لمدة أطول بعد النجاة من الدب عن طريق الهروب - وفقًا لـ"thesun".

على الرغم من بشاعة الحادث الذي تعرض له الرجل الروسي، إلا أنه ليس الأول من نوعه، فهناك عدة حوادث وقعت على مدار سنوات مضت، وهذا ما سنستعرضه في السطور التالية:

- رجل يأكل كلبه بعد إنقاذه

في عام 2013، تعرض المتنزه ماركو لافوري إلى حادث خطير وهو مهاجمته من قبل دب، حينما كان يسير في إحدى المناطق النائية في شمال كندا بصحبة كلبه.

حاول الكلب إنقاذ صاحبه الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، من خلال النبح القوى على الدب حتى فر هاربًا لكن ذلك حدث بعد أن ركض لافوري وكلبه مسافة طويلة هربًا من الدب.

ضل لافوري وكلبه طريق العودة، وفقدوا جميع المعدات والأطعمة التي أحضروها لضمان البقاء على قيد الحياة لأيام، فلم يجد المتنزه إلا قتل كلبه بصخرة وأكل لحمه ليبقى حيًا.

وعندما عثر على الرجل بعد عدة أيام من اختفائه، كان يعاني بشدة من انخفاض درجات الحرارة والتواء في الكاحل والجوع والعطش الشديد، إضافة إلى إصابته بشبه انهيار عصبي بعد شعوره بالذنب من قتل كلبه وتناوله.

- هجوم القرش

تعرضت مرشدة سياحية تدعى ليزا موني هى الآخرى إلى حادث مروع عام 2011، حينما كانت تأخذ استراحة في شاطئ جيمي بأستراليا.

بينما كانت موني عائمة على سطح الماء وترتدي سترة النجاة، شعرت بشئ يضربها بقوة فظنت أن قارب صدمها، لكن بمجرد أن فتحت عينيها وجدت قرشًا ضخمًا أمامها جذبها على الفور من قدميها نحو القاع.

بعد لحظات من المقاومة ومساعدة الأصدقاء كتب لـ"موني" النجاة لكنها فقدت أحد أصدقائها الذي سحبه القرش بدلًا منها وفشلوا في إنقاذه.

ظلت المرشدة السياحية البالغة من العمر 24 عامًا تنزف بشدة إلى أن خضعت لعملية جراحية استمرت 16 ساعة، واتضح أن القرش أفقدها ذراعها الأيسر وأصابها بجروح عميقة في وجهها ورقبتها.

- تقطيع فروة الرأس

وفي حادث آخر، لكن أكثر بشاعة تعرض مرشد صيد إلى هجوم من قبل دب قطبي يبلغ وزنه 400 رطل.

وقعت الحادثة عام 2003 في كندا، وبدأت بسقوط دب على خيمة مرشد الصيد الذي يدعى "كيتو" وزملائه أثناء نومهم، ومع هول الموقف فر الجميع ماعدا كيتو الذي ظل مندهشًا مما حدث.

جذب الدب كيتو البالغ من العمر 46 عامًا نحو مياه المحيط، وبدأ يغرس أنيابه في ظهره ونهش رأسه بأسنانه الحادة، وفي لحظة استسلم الرجل إلى مصيره وظن أنه ميت لا محال ليجد حينها الدب يسقط مقتولًا بعد أن أطلق عليه أصدقائه الرصاص من مسدس كانوا يحتفظون به.

قال كيتو: "كنت أشعر أن الدب يمزق جسدي مثل الورق فأنيابه كانت حدة وكانت تعذبني وهى تقطع ظهري وكان الأسوء حينما وضع رأسي بين أسنانه حينها شعرت بالموت".

بعد ساعة من إنقاذه كان قد وصل كيتو بصحبة أصدقائه إلى مركز "كيمير" الصحي عبر زورق، وبعد فحصه خضع لعملية لمدة 13 ساعة وتلقى 300 غرزة في فروة رأسه.

- فرس النهر يبتلع رأس شخص

وفي عام 1996 تعرض خبير الحياة البرية بول تمبلر إلى هجوم من قبل فرس النهر الذي وصفه بـ"المتوحش"، وعلى الرغم من محاولة الحيوان ابتلاع رأس الخبير إلا أنه استطاع النجاة بإعجوبة.

عندما كان تمبلر البالغ من العمر 49 عامًا يتجول في زورق مع أصحابه في شلالات فيكتوريا بزيمبابوي، ظهر فرس النهر أمامهم لكنه مظهره كان شرس، ولم تمر لحظات إلا وهاجم بول وحاول ابتلاع رأسه.

استطاع بول النجاة بمساعدة أصدقائه لكن فرس النهر الذي كان يبلغ طوله 15 قدمًا، ويبلغ ارتفاعها أكثر من خمسة أقدام ويزن 8 أرطال هائلة، أصاب الخبير بجرح عميق في ذراعه.

وبمجرد وصول تمبلر إلى المستشفى بعد 8 ساعات في الطريق، خضع لعملية جراحية انتهت ببتر ذراعه لعدم قدرتهم على إنقاذه حيث كانت الإصابة شديدة.