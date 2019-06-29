محكمة يابانية تقضي بتعويض ذوي مرضى الجذام السابقين بـ370 مليون ين

ألزمت محكمة يابانية أمس الجمعة، الحكومة بدفع 370 مليون ين كتعويضات لأقارب مرضى الجذام السابقين؛ بسبب سياسة الفصل التي قطعت الروابط العائلية وتسببت في الضرر الدائم، وفقًا لصحيفة «جابان توداي» اليابانية.

وأرجعت محكمة كوماموتو المحلية بجزيرة كيوشو اليابانية، قرارها في انتهاك الفصل لحقوق الإنسان بالنسبة للمرضى والأقارب، خاصة بعد فشل الحكومة في إيقاف الفصل حتى عام 1996، بعد عقود من إصابة البلاد بالمرض الذي ضربها في أواخر الأربعينيات.

وتم التحفظ على أكثر من 12 ألف مريض بالجذام، تم تعقيم العديد منهم قسرًا، في 14 مصحة معزولة بجميع أنحاء اليابان، وما زال متحفظًا على ألف ونصف منهم في المصحات حتى اليوم، بعد قطع علاقاتهم بالعائلات والمجتمع.

وطالب المُدْعون البالغ عددهم 561 شخصًا، بتعويض كل فرد منهم ب 5.5 مليون ين، إثر تعرضهم للمعاناة المالية والنفسية بسبب التنمر والتمييز في التعليم والوظائف والزواج، والذي استمر حتى بعد سنوات عديدة من انتهاء سياسة الفصل العنصري بشكل قانوني.

وخلال الحكم في القضية، أشار القاضي كوتارو إندوا إلى أن البرلمان الياباني دمر العديد من العائلات، وتسبب في أضرار جسيمة بحياتهم، من خلال الإهمال التشريعي.

وروت المدعية، نوبوكو هارادا، البالغة من العمر 75 عامًا، عن لحظاتها الصعبة التي عايشتها بطفولتها، حينما دخل مجموعة من مسؤولي الصحة إلى منزلها فجأة، بأحد الأيام قبل 68 عامًا، ناشرين المطهر بكل مكان، وأخذوا والدها المريض للمصحة المعزولة.

لتتعرض الطفلة وأسرتها للتنمر والنبذ، إذ وصفتها زميلاتها في مدرستها الابتدائية بالمريضة والمعدية، وألقوا عليها خرق قذرة، وطردت والدتها من وظيفتها، فكانوا يعيشون على أرباح ضئيلة من بيع المأكولات البحرية، حتى بعدما تزوجت في السابعة عشر من عمرها، أساء لها زوجها بعد إخبارها له عن والدها.

وقالت السيدة السبعينية الحاملة لصورة بالأبيض والأسود لوالدها، خلال حوارها مع التلفزيون الحكومي «في إن إتش كيه»: "لم أحصل على لحظة سعيدة في حياتي، لكني عشتها اليوم."

وقررت هارادا رفع دعوى قضائية في عام 2016، تطالب فيها بتعويض عائلات مرضى الجذام الذين عانوا بسبب الفصل أيضًا، حتى انضم إليها المئات الآخرين، وذلك بعد سماعها عن القرار الصادر في عام 2001، عن محكمة عامة يابانية، يفيد بأن سياسة الفصل غير دستورية ويجب دفع تعويضات مالية من قبل الحكومة للمرضى السابقين وذويهم.

"لقد أسرنا نحن ذوي مرضى الجذام سرًا، فكتب علينا الشعور بالحرج حيال أحبائنا، والتصرف وكأنهم غير موجودين، واضطر بعضنا إلى قطع علاقاتهم مع ذويهم"، قالتها هارادا خلال الإدلاء بشهادتها أمام هيئة المحكمة، مستطردة: "حافظوا على مشاعرهم الدافئة، أنا الآن أكثر من 70 عامًا، ولم يتبق لي الكثير من الوقت، لكن لم أرد الاستمرار في السكوت، أرجو السماح لنا بالعيش بكل فخر وثقة".