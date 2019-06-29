كلويفرت: راضون بالتعادل أمام منتخب مثل غانا

علق الهولندي باتريك كلويفرت، المدرب المساعد للمنتخب الكاميروني، على تعادل الأسود أمام غانا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ستاد الإسماعيلية، بالجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وقال كلويفرت، في تصريحات على هامش المباراة: " أهدرنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، لكننا راضون بالتعادل أمام فريق كبير بحجم غانا، يضم العديد من النجوم".

وأضاف: " في كل مباراة نسعى لتحقيق الانتصار لكن لقاء اليوم له طابع خاص، وكان مهم ألا نخسر حتى نحافظ على حظوظنا في البطولة".

ويتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فيما تأتي غانا في المركز الثاني برصيد نقطتين، وتقبع بنين في المركز الثالث برصيد نقطة، وتذيل غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط