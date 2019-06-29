مدرب أنجولا يشيد بجماعية موريتانيا

أشاد الصربي سردجان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، بمنتخب موريتانيا، عقب مواجهة المنتخبين التي انتهت بالتعادل السلبي، اليوم السبت، على ستاد السويس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الافريقية (مصر2019).

وقال فاسيليفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: " لعبنا أمام فريق قوي وصعب ويجيد الضغط الجماعي، أحب إرسال رسالة إلى جماهيرنا في أنجولا ، نعتذر عن التعادل وعدم الفوز اليوم لكن على أي حال مازلنا في الصورة".

وأضاف: " وهناك مباراة قوية أمام مالي في الجولة الأخيرة قادرين على الفوز بها واحتلال صدارة المجموعة" .

وأتم: "واجهنا فريق جماعي ومنظم، فقدنا فرصة الفوز بهذا اللقاء وأضاعنا العديد من الفرص الخطيرة، الآن معانا نقطتين مثل أفضل فريق في المجموعة منتخب تونس".