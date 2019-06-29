ميركل: مرشحو أحزاب الاتحاد الأوروبي جزء من حل أزمة المناصب العليا بالتكتل

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت، أن القادة الأوروبيين يودون بشكل متزايد اختيار الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية من مجموعة من المرشحين البارزين التي قدمها البرلمان الأوروبي.

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية، قالت ميركل إن الألماني مانفريد فيبر من حزب الشعب الأوروبي المحافظ والهولندي فرانس تيمرمانس من الحزب الاشتراكي الأوروبي هما "حتما" جزء من الحل في الجدل المثار بشأن القيادة.

وتأتي تعليقاتها بعد عقد اجتماعات مع قادة أوروبيين آخرين على هامش قمة مجموعة العشرين. ولم تعلق على تقرير بصحيفة "فيلت أم زونتاج" الأسبوعية الألمانية مفاده أن القادة كانوا قد اتفقوا على إخراج فيبر من السباق.

ومن المتوقع أن يصل قادة الاتحاد الأوروبي لقرار بحلول الأحد أو الاثنين بشأن سلسلة من المرشحين للمناصب العليا بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خليفة لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وكذلك الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورؤساء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.

ويجب على قادة الاتحاد الأوروبي ترشيح أسماء سوف تتطلب بعد ذلك دعما من الأغلبية في البرلمان. وأصر البرلمان الأوروبي على اختيار رئيس المفوضية من كبار المرشحين الذين مثلوا أحزابهم في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.

وقالت ميركل: "أصبح جليا أن مفهوم المرشح الأوفر حظا يلعب دورا أكثر أهمية مما قال البعض بعد آخر مجلس أوروبي"، مشيرة إلى القمة التي عقدت قبل أسبوع.

وأبرز مرشحين تم طرح أسماءهم بعد الانتخابات هم فيبر وتيمرمانس ومفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأرووبي مارجريت فيستاجر من التحالف الليبرالي الذي جاء في المرتبة الثالثة في انتخابات مايو.