عمرو أديب عن محور 30 يونيو: بحب أتفرج على المشروعات وهي خلصانة

أبدى الإعلامي عمرو أديب، بالغ سعادته بالشكل الذي يبدو عليه محور 30 يونيو، قائلًا: «أنا بحب أتفرج على المشروعات وهي خلصانة».



وأضاف خلال تقديمه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الجمعة، «أنا داخل على 56 سنة زهقت في وقت طويل من حياتي من المشروعات التي يتحدثون عن إنشائها دون رؤيتها على أرض الواقع».



وتابع: «أنا سعيد جدا بالمشروعات اللي بشوفها معمولة، إمتى وإزاي ومنين دي حاجات مبقتش بهتم بها لأن الأشياء أصبحت تحدث»، مستطردًا أن إنشاء الطرق الجديدة يساهم في صنع المستقبل وزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية.



جدير بالذكر أن وزارة الإسكان بدأت في الثاني عشر من مايو الماضي، مرحلة التشغيل التجريبي لمحور 30 يونيو، والذي يعد محور النقل الأساسي ويخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور القناة.