ترامب يشيد بـ«العمل الرائع» لولي العهد السعودي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وأعلن البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن ترامب ناقش مع بن سلمان دور السعودية الحيوي في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية إلى جانب التهديد الإيراني المتنامي وزيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين.

ورحب ترامب بمشتريات السعودية من المعدات العسكرية. وأضاف "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

في السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التقى اليوم الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مدينة أوساكا اليابانية.

ووفقا للوكالة، عقد ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي اجتماعًا، عبر ترامب في مستهله عن اعتزازه بصداقة ولي العهد، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققها للمملكة، وبخاصة الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتطرق إلى العلاقات التجارية والاقتصادية، والعسكرية، بين أمريكا والمملكة وما تحققها من مصالح مشتركة للبلدين، واصفاً إياها بالرائعة.

بدوره، أعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي على مشاعره الترحيبية، وقال " نحن نحاول أن نعمل الأفضل لبلدنا المملكة العربية السعودية، وهي رحلة طويلة، وإن عملنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية، نحتاج إلى عمل المزيد".

وأضاف قائلا: "قمنا بالعمل معكم فخامة الرئيس وأنجزنا العديد من الإنجازات العظيمة على الصعيد السياسي، والعسكري، والاقتصادي، بشكل خاص وبشكل غير مسبوق في الماضي، واعتقد أن هذا الأمر سيسهم على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير الوظائف والأمن في كلا البلدين، ونأمل في عمل المزيد".

وعقب ذلك جرى تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث التنسيق المشترك تجاه القضايا ومستجدات الأحداث الإقليمية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.