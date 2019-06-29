هزتان أرضيتان إحداهما قوية تضرب جزر ماريانا وأخرى متوسطة بجزيرة سولاويسي الإندونيسية

ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر ماريانا في المحيط الهادئ، الليلة الماضية، كما وقعت هزة ثانية متوسطة القوة بلغت 5.1 درجة في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، صباح اليوم السبت.

وذكر بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أن الهزة في جزر ماريانا تمركزت على بعد ألف و778 كيلومترا جنوب يوسوكا اليابانية، ولم تؤد إلى وقوع أمواج المد العاتية تسونامي في ماليزيا.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية على بعد 210 كليومترات شمال كينداري بإندونيسيا، ولم يتم إصدار أي تحذيرات بخصوص أمواج تسونامي في هذه المنطقة، بحسب البيان.