عمرو أديب: لم يخذلنا الجيش المصري في 30 يونيو

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بانتصار الجيش للشعب المصري في 30 يونيو 2013، قائلًا: «لم يخذلنا الجيش المصري في 30 يونيو».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، «الجيش المصري مخرجش عليه راجل، ليه محدش فيهم باعنا؟»، لافتًا إلى مدى وفاء الجيش والتزامه بحماية المدنيين.

وأشار إلى بعض الأكاذيب الذي روجها الإخوان وقت الثورة، قائلًا: «الإخوان كان عندهم قناعة أن الإعلاميين سيتم تجميعهم في مدينة الإنتاج للعصف بهم ويروجون لذلك وقت الثورة، وانا كنت خايف بس كنت واثق ان المصريين مش هيسكتوا على الكلام ده».

وتحتفل مصر غدًا الأحد، بحلول الذكرى السادسة على ثورة 30 يونيو، التي أقيمت بمختلف محافظات الجمهورية ضد حكم الإخوان.