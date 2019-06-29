مدرب موريتانيا: حصلنا على نقطة تاريخية أمام أنجولا

أكد الفرنسي مارتينز كورينتين المدير الفني لمنتخب موريتانيا، أن منتخب بلاده استطاع الحصول على نقطة تاريخية أمام أنجولا بعدما تعادل الفريقين سلبيا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الافريقية توتال مصر 2019.

وقال مارتينيز: "في البداية حصلنا اليوم على نقطة تاريخية كأول تعادل لمنتخب موريتانيا في تاريخ نهائيات كأس الأمم الافريقية، أردت اليوم التركيز على معالجة أخطاء الجانب الدفاعي لتجنب ماحدث في اللقاء الأول أمام مالي والخسارة الكبيرة برباعية" .

وأضاف: "اللاعبون كانوا جاهزين اليوم بدنيا لذلك لم أقم سوى بتغيرين في الأوقات الأخيرة من عمر المباراة، لدينا ثوابت وآليات لعب تخص هذا الرسم التكتيكي في الملعب".

وتابع: "لاأغلق الباب أمام أحد وجميع لاعبي الفريق لديهم نفس الفرص في المشاركة، يجب علينا التأمين الدفاعي القوي مع التحول من الدفاع للهجوم سريعا بشكل إيجابي إذا كنا نرغب في التأهل للأدوار الإقصائية" .

وعن المباراة قال: "لم نخلق العديد من الفرص الخطيرة في المباراة لكن ما أعيبه على اللاعبين أنهم لم يكونوا متواجدين بقوة في منطقة الثلث الأخير من الملعب".

وبحديثه عن مباراة تونس المقبلة أضاف: "بالطبع تونس جاهزة وأقوى ولعبت في المونديال وتحمل تاريخ كبير وأسماء تنشط في الدوريات الأوروبية ولكننا سنحافظ على حظوظنا في التأهل واللعب حتى آخر أمل في الصعود" .