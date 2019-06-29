عمرو أديب عن 30 يونيو: كنت متأكدا من رحيل الكابوس الإخواني

احتفى الإعلامي عمرو أديب، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، مستدعيًا بعض ذكريات حكم الإخوان وخروج ملايين المواطنين المصريين لطلب مساندة الجيش ضدهم.

وأشار خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى استضافته بعض رموز الإخوان خلال فترة حكمهم وتلمس مدى عجرفتهم.

وقال: «كانوا يبقوا قاعدين قدامي ويتباهو بعزمهم الاستمرار في حكم مصر 800 سنة قدام لكن يشاء الله عز وجل أن يرحلوا بعد عامهم الأول».

وأبدى اندهاشه من كيفية تجمع ملايين المواطنين المصريين لإسقاط حكم الإخوان والمشاركة في المظاهرات وقتها دون التأكد من مستقبل مضمون، معقبًا: «مع كل ذلك كنت متأكد أن النصر قادم والكابوس الإخواني سيرحل».

وتحتفل مصر غدًا الأحد، بحلول الذكرى السادسة على ثورة 30 يونيو، التي أقيمت بمختلف محافظات الجمهورية ضد حكم الإخوان.