موقف الحكومات الأوربية تجاه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

قال ريتشارد وايتز، مدير مركز التحليل العسكري في معهد هدسون، أن العديد من الحكومات الأوربية في حلف الشمال الأطلسي اختارت أن تكون مع إيران وأبدت عدم موافقتها على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، معقبًا أنه لم يتبع هذه البيانات أية إجراءات.



وأضاف وايتز، في لقاء له مع الإعلامي خالد عاشور على فضائية الغد، أن اجتماع حلف شمال الأطلسي حاول قدر الإمكان تجنب مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، كما لم تحاول الشركات الأوربية مواجهتها أيضًا، مضيفًا أن الحكومات تحاول أخذ صف إيران في شأن العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف وايتز أن المناقشات التي تمت بالاجتماع شملت محادثات حول كيفية إنشاء نظام يحمي البواخرالأوربية والأمريكية بالخليج العربي، ودعت فرنسا الولايات المتحدة إلى عدم إشراك حلف شمال الأطلسي في أي مهمة عسكرية في الخليج، موضًحا أنه سوف يتم مناقشة ذلك في مجلس الأمن.