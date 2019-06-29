ترامب: ناقشت مع بوتين الحد من التسلح

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ناقش مسألة الحد من التسلح عندما التقى في قمة مجموعة العشرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكر ترامب "تحدثنا كثيرا عن الحد من التسلح".