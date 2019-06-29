السبت 29 يونيو 2019 12:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

ترامب: ناقشت مع بوتين الحد من التسلح

أوساكا (اليابان) - د ب ا
نشر فى : السبت 29 يونيو 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 11:42 ص


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه ناقش مسألة الحد من التسلح عندما التقى في قمة مجموعة العشرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر ترامب "تحدثنا كثيرا عن الحد من التسلح".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك