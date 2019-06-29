سفير مصر ببرلين: رفع ألمانيا حظر السفر لطابا يؤكد ثقتها في مستوى الأمن

قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر إلى ألمانيا، إن قرار ألمانيا برفع حظر السفر إلى طابا يعد استجابة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن القرار يعكس المستوى المتميز في العلاقات بين البلدين، والمباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي ونظيرته الألمانية أنجيلا ميركل.

وأوضح أن القرار جاء تأكيدا على ثقة ألمانيا في مستوى الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في الفترة الأخيرة، ويساهم في تنشيط السياح بشكل كبير خاصة في المقاصد السياحية مثل طابا وشرم الشيخ والغرقة.

وصرح سفير مصر لدى ألمانيا، بدر عبد العاطي، اليوم السبت أن ألمانيا رفعت الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، وبعض المقاصد السياحية.