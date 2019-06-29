ثغرة تريزيجيه تقلق مدرب الكونغو قبل مواجهة زيمبابوي

أكد فلورانت ايبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية لكرة القدم أن لاعبيه مطالبون بتحقيق الفوز على زيمبابوي في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا بختام دور المجموعات للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019).

وقال ايبينجي - خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة - "لعبنا مباراتين ولم يحالفنا فيهما التوفيق، ودخل شباكنا 4 أهداف، ونعرف منتخب زيمبابوي جيدا، حيث سبق والتقينا في التصفيات مرتين، ولكنهم تفوقوا علينا حيث فازوا في مباراة وتعادلنا في الثانية".

وشدد على أنهم سيكونوا حذرين من الكرات المرتدة التي يجيد تنفيذها لاعبو زيمبابوي، إذ أنها سلاحهم الأول في الهجوم للأمام.

وأوضح أنهم عانوا من ثغرة في الجبهة اليمنى وهي التي استغلها محمود ترزيجيه لاعب منتخب مصر في مباراتهما الماضية والتي انتهت بفوز "الفراعنة" بهدفين، وقال :"نعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مواجهة الغد".

وتابع قائلا: "كل المنتخبات قوية بدليل أننا فزنا على مدغشقر بسداسية من قبل وهم حاليا على مشارف الصعود للدور الثاني بأمم إفريقيا".

ولا يملك منتخب الكونغو أي رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية من أوغندا ومصر.