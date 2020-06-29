الحانات تفتح أبوابها مجددا في إيرلندا بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر

لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، سوف تستأنف بعض الحانات في إيرلندا عملها اليوم الاثنين، بعدما رفعت البلاد معظم القيود التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسوف يسمح للحانات التي تقدم الطعام استقبال الزبائن لكي يجلسوا في الحانة، حيث يمكنهم البقاء لمدة ساعة و 45 دقيقة، طالما اشتروا وجبة تقدر بـ 9 يورو أو أكثر والتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما سوف تفتح اليوم دور السينما وصالات الجيم وصالونات تصفيف الشعر وأماكن العبادة والمطاعم أبوابها مجددا اليوم، بعد انحسار فيروس كورونا في إيرلندا، التي انخفضت حالات الاصابة اليومية بها لتتراوح ما بين 10 و 20 حالة معظم أيام الشهر الجاري.

وتحظر قواعد إعادة استئناف هذه الأنشطة الوقوف أو الازدحام حول حانة، في حين لن تفتح الحانات التي تقدم مشروبات فقط أبوابها حتى 20 يوليو المقبل.

وقال برين فولي، الذي ينتمى لاتحاد فينترز في إيرلندا إنه على الرغم " من وجود بعض الارتباك والكثير من التساؤلات من أصحاب الحانات بشأن مسائل معينة" مثل ما إذا كان يتعين على الزبائن حجز طاولة قبل القدوم، يرحب القطاع بخفض طلب الالتزام بتباعد اجتماعي لمسافة مترين وجعلها مترا واحدا، حيث أن المنتقدين قالوا إن هذا الطلب كان من شأنه أن يجعل من الصعب ممارسة النشاط التجاري.

وكانت إيرلندا قد سجلت 25439 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 1735 حالة وفاة.