شعبة الأدوات المنزلية تطالب منتسبيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

طالبت شعبة الادوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أعضائها ومنتسبيها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الشعبة أن الجميع بدأ العودة للعمل حتى يستطيعوا تدبير متطلبات الحياة المختلفة، وحتى لا ينهار الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أنه يجب في الوقت نفسه الحفاظ علي صحة المواطن المصري الذي هو أساس أي نهضة.

وطالبت الشعبة بضرورة ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالمحلات والشركات والمولات والأسواق، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي بين العمال أو الموظفين، وضرورة توفير كمامة لأي زبون أو عميل يدخل المحل أو الشركة أو المول، وغسيل وتعقيم أرضية المحلات بالماء والكلور من مرتين إلى 3 يوميًا.

كما طالبت الشعبة، منتسبيها بتطهير الأرفف والبضائع المعروضة دوما وباستمرار، والمحافظة على غسيل الأيدي بالماء والصابون لجميع العاملين والموظفين بالمحل أو الشركة، وكذلك الحفاظ علي النظافة الشخصية والتطهير والتعقيم لأفراد الشركة.