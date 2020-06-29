نائب محافظ قنا يتفقد استراحات مقدري الدرجات والمراقبين بامتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا يرافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، استراحات مقدري الدرجات والمراقبين للاطمئنان علي أماكن الإقامة ومستوى النظافة ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع نائب المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم عددا من الاستراحات بمدينة قنا شملت (معسكر قنا الدائم – المدرسة الحديثة الإعدادية – مدرسة طارق بن زياد الابتدائية – مدرسة السادات الابتدائية)، ووجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال النظافة وتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة لجميع القائمين على امتحانات الثانوية العامة من رؤساء لجان وملاحظين ومقدرين ومراقبين، كما أكد على سير عملية الامتحان بشكل آمن دون أي معوقات منذ بدء امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي.

ولفت إلى متابعة الامتحانات بشكل مستمر من خلال غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ويتم التعامل مع أي حدث طارئ بشكل فوري وبما لا يؤثر على سير الامتحانات.