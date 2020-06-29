تعليم البحيرة: انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية عملى دون شكاوى

قال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن تم الانتهاء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، فى يومها الثانى، دون شكاوى، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الأول العملي – معامل 6386 طالبا بنسبة حضور بلغت 100٪، أدوا الامتحانات فى 53 لجنة.

كما تم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة، من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية، من خلال شبكة التواصل الاجتماعى بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للاطمئنان على سير الامتحانات.

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها، وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجار إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.