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فرانس برس: أكثر من عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم

هدى أمين
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 3:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 3:49 ص

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، صباح اليوم الأحد، بأن العالم سجل حتى الآن أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضافت الوكالة أن أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا سجلت في العالم منذ بداية الأزمة حتى الآن.


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