فرانس برس: أكثر من عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس»، صباح اليوم الأحد، بأن العالم سجل حتى الآن أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضافت الوكالة أن أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا سجلت في العالم منذ بداية الأزمة حتى الآن.