التعليم: إتمامنا امتحانات الثانوية العامة ستعطي مؤشرا لقدرة مصر على التعايش مع كورونا

حجازي: نسبة حضور طلاب الثانوية العامة للامتحانات تخطت 98% حتى الآن



عبر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بسير امتحانات الثانوية العامة بشكل سلس، قائلًا: «في 21 يوليو سنحتفل بنهاية امتحانات الثانوية العامة وإن مصر قادرة على أداء الامتحانات بهذا الشكل، وسنعطي مؤشرًا أن مصر تستطيع التعايش مع كورونا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أعضاء اللجنة الفنية أبلغوه اليوم أن هناك سؤال في امتحان الديناميكا لا يوجد له اختيار صحيح ضمن الاختيارات المتاحة، مؤكدًا أنه أبلغ المديريات على الفور بإلغاء السؤال، ومن ثم تم تحويل اللجنة الفنية للتحقيق.

وأشار إلى أن كل الطلاب سيحصلون على الدرجة الكاملة للسؤال الخاطئ في امتحان مادة الديناميكا، لافتًا إلى أنه لم يتلق الشكوى عن السؤال الخاطئ من الطلاب، ولكن اللجنة الفنية هي من اكتشفت الأمر، وضميره حتم عليه عدم السكوت، بحسب قوله.

وتابع أن نسبة حضور طلاب الثانوية العامة للامتحانات تخطت 98% حتى الآن، مشيدًا بقرار الدولة بإجراء الامتحانات.