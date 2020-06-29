العمال الفارون من المدن الهندية بسبب الوباء لا يريدون العودة

من المتوقع ألا يعود العمال المغتربون الذين فروا من المدن إلى بلداتهم في الهند وسط أزمة وباء كورونا مرة أخرى إلى المدن، وفقا لمسؤول في أكبر بنك للمدفوعات في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن ريتشي جوبتا ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة فينو بايمنت بنك، ومقرها مومباي، وهي مؤسسة تدير أكبر بنك مدفوعات في البلاد، القول إنه في الأيام الـ15 الأولى من الإغلاق في الهند، انخفضت التحويلات المحلية بنسبة 90%.

وبحلول نهاية شهر مايو، عادت التحويلات إلى نحو نصف المتوسط فيما قبل أزمة كورونا. وأشار جوبتا إلى أنه غير متأكد بشأن متى سوف تتعافى التحويلات بالكامل.

وقال جوبتا: "إن المهاجرين ليسوا في عجلة من أمرهم للعودة ... إنهم يقولون إنهم لا يفكرون في العودة على الإطلاق".

وأشارت بلومبرج إلى أنه في الفترة من مارس إلى مايو، فر نحو 10 ملايين عامل مغترب من المدن العملاقة في الهند، خوفا من المعاناة من البطالة والجوع بعيدا عن أسرهم خلال أكبر عمليات الإغلاق لمكافحة الوباء في العالم.

والآن، مع إعادة فتح ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ببطء، فإن آثار هذا الانتقال الهائل للعمالة تمتد في جميع أنحاء البلاد.

ولا تملك الصناعات الحضرية عدد كافٍ من العمال لاستعادة طاقتها، وتشعر الولايات الريفية بالقلق من أنه بدون تدفق التحويلات المالية من المدينة، فإن الأسر الفقيرة بالفعل ستكون أسوأ حالا – وسوف يكون الضغط أكبر على خزائن الدولة.

وفي الوقت نفسه، لا يُتوقع أن يعود العمال المغتربون إلى المدن طالما أن الفيروس ينتشر والعمل غير مضمون.