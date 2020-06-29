أطباء بلا حدود: مستشفيات اليمن يجب أن تكون خالية من السلاح

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طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، اليوم الاثنين، بتجنيب مستشفيات اليمن السلاح عقب اقتحام مجموعة مسلحة أكبر مستشفيات محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مكتب المنظمة باليمن في بيان إنه:"اندلع إطلاق نار كثيف، اليوم الاثنين، داخل مستشفى الثورة العام بمدينة تعز (أكبر مستشفى بالمحافظة)حيث يتواجد مكتب أطباء بلا حدود".

وأفاد البيان بأن :"إطلاق النار جاء بعد أن قامت مجموعة من الأفراد المسلحة بالدخول عنوة إلى حرم المستشفى".

وذكر البيان أنه لحسن الحظ، لم يصب أي شخص في هذه الحادثة.

وشددت المنظمة على أنه يجب أن تبقى المرافق الصحية والمستشفيات باليمن، مناطق خالية من وجود السلاح.

وتابعت المنظمة: "واجب على جميع الأفراد والمجموعات المسلحة احترام المكانة الإنسانية والحيادية للمستشفيات، وضمان توفير الحماية للمرافق الصحية تحت أي ظرف كان".

وتقع مستشفى الثورة في قلب مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.