فالنسيا الإسباني يقيل مدربه سيلاديس

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أقال نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم مديره الفني ألبرت سيلاديس اليوم الاثنين وذلك قبل المراحل الستة الأخيرة من الموسم الحالي للدوري الإسباني.

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها فالنسيا مديره الفني في الموسم الحالي.

كما أصبح سيلاديس ثالث مدرب يفقد مكانه بفرق الدوري الإسباني منذ استئناف فعاليات المسابقة في وقت سابق من يونيو الحالي عقب فترة توقف الموسم لنحو ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان ناديا ريال بيتيس واسبانيول أقالا مدربيهما في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويتولى سالفادور جونزاليز (فورو) مدير عام نادي فالنسيا تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي في بيان له : "النادي يود توجيه الشكر علانية إلى سيلاديس على عمله وإخلاصه خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية الفريق".

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في الدوري الإسباني فيما تتأهل الفرق الفائزة بالمراكز السبعة الأولى فقط إلى بطولات الأندية الأوروبية للموسم المقبل.