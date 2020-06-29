موريرنسي يستعيد نغمة الانتصارات ويضاعف محنة أفيس بالدوري البرتغالي

استعاد موريرنسي نغمة الانتصارات في الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - 0 على مضيفه ديسبورتيفو أفيس اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وحقق موريرنسي الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويتقدم للمركز الثامن مضاعفا محنة ديسبورتيفو أفيس الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي في المسابقة.

وتجمد رصيد أفيس عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة الثامنة مقابل تعادلين فقط في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل فابيو أبريو الهدف الوحيد للقاء في الدقيقة 52 .