أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، موقع رئاسة الجمهورية، الذي يحوي معلومات شتى عن حاضر مصر وماضيها، ويضم قاعدة بيانات ضخمة عن كل ما يتعلق بالدولة المصرية، ومنها قسم خاص عن «الرؤساء السابقون».

ويحتوي هذا القسم بموقع رئاسة الجمهورية، على أسماء جميع رؤساء مصر السابقين مرتبين من الأحدث للأقدم، مع تخصيص صفحة بها معلومات وصور عن كل منهم: عدلي منصور، محمد مرسي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محمد حسني مبارك، صوفي أبو طالب، محمد أنور السادات، جمال عبدالناصر، مجلس قيادة الثورة، محمد نجيب.

ونستعرض في التقرير التالي المعلومات حول كل رئيس كما ذكرها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

عدلي منصور (4 يوليو 2013 – 08 يونيو 2014)

اختير الرئيس السابق عدلي منصور، في 3 يوليو عام 2013 ليشغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، ويتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية باعتباره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، ومنحه الرئيس عبد الفتاح السيسي "قلادة النيل العظمى" في أول قرار جمهوري خلال حفل تنصيبه.

واستعرض الموقع مراحل من تاريخ الرئيس السابق، ومنها أنه ولد في ٢٣ ديسمبر عام ١٩٤٥، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٦٧، واُخْتِير في يناير عام ١٩٧٠ للتعيين مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة.

وفي ١٩ مايو عام ٢٠١٣ وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيين المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسًا لها خلفًا للمستشار ماهر البحيري.

وفي ٣ يوليو عام ٢٠١٣ اختير لشغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت باعتباره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وأدى اليمين الدستورية في ٤ يوليو عام ٢٠١٣ رئيسًا مؤقتًا للجمهورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية.

محمد مرسي (٣٠ يونيو ٢٠١٢ - ٠٣ يوليو ٢٠١٣)

كتب موقع رئاسة الجمهورية نبذة عن فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، جاء فيها: "في ٢٤ يونيو عام ٢٠١٢ أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، فوز الدكتور محمد مرسي، برئاسة الجمهورية، واستمرت فترة رئاسته حتى تم عزله في ٣ يوليو عام ٢٠١٣ بعد ثورة ٣٠ يونيو التي طالبت بإسقاطه".

واستعرض الموقع مراحل من حياته بالشكل التالي:

ولد في ٨ أغسطس عام ١٩٥١ بمحافظة الشرقية.

حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة بتقدير امتياز؛ وعُيِّن معيدًا بها عام ١٩٧٥ ، وحصل على شهادة الماجستير عام ١٩٧٨ .

حصل على منحة دراسية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ونال شهادة الدكتوراه في الهندسة عام ١٩٨٢.

عمل أستاذًا مساعدًا في جامعة جنوب كاليفورنيا، ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة - جامعة الزقازيق منذ عام ١٩٨٥ حتى عام ٢٠١٠.

ترشّح لانتخابات مجلس الشعب عن جماعة الإخوان، وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان.

دفع به حزب الحرية والعدالة للترشح للانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢.

في ٢٤ يونيو عام ٢٠١٢ أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية فوز محمد مرسي.

استمرت فترة رئاسته حتى عُزِل في ٣ يوليو عام ٢٠١٣ بعد ثورة ٣٠ يونيو التي طالبت بإسقاطه.

توفي في ١٧ يونيو عام ٢٠١٩.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة (١٢ فبراير ٢٠١١ - ٢٩ يونيو ٢٠١٢)

تولى إدارة شئون البلاد فى الفترة من ١٢ فبراير ٢٠١١ حتى ٢٩ يونيو ٢٠١٢، عقب تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وكان المجلس برئاسة المشير/ محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

محمد حسني مبارك (١٤ أكتوبر ١٩٨١ - ١١ فبراير ٢٠١١)

ولد في ٤ مايو عام ١٩٢٨ بمحافظة المنوفية.

التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير عام ١٩٤٩ .

عمل ضابطًا في سلاح المشاة باللواء الثاني الميكانيكى لمدة ٣ أشهر.

التحق بالكلية الجوية وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في مارس عام ١٩٥٠.

تلَقِّى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي عام ١٩٦٤ .

ابتعث عدة مرات إلى الاتحاد السوفيتي، وأصبح قائدًا للواء قاذفات قنابل ثم قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى يونيو عام ١٩٦٦.

شغل منصب رئيس أركان القوات الجوية عام ١٩٦٩، ثم أصبح قائدًا للقوات الجوية في أبريل عام ١٩٧٢.

قائد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، ومُنِح رتبة الفريق بعد انتهاء الحرب في فبراير عام ١٩٧٤.

اختاره الرئيس محمد أنور السادات ليشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من عام ١٩٧٥ حتى عام ١٩٨١.

عقب اغتيال السادات تقلّد منصب رئيس الجمهورية بعد استفتاء شعبي.

أعاد عضوية مصر التي جُمّدت في الجامعة العربية منذ اتفاقية كامب ديفيد وعاد مقر الجامعة إلى القاهرة عام ١٩٨٩.

أدّى دورًا كبيرًا في مفاوضات السلام التي بدأها الرئيس السادات واستطاع استرجاع طابا عام ١٩٨٩.

شهدت فترة حكمه عدة مشاريع حيوية مثل مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة، وترعة السلام في سيناء، ومشروع توشكي، وشرق العوينات.

في ١١ فبراير عام ٢٠١١ تنحّى عن منصبه بعد مرور ١٨ يومًا من ثورة ٢٥ يناير، وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

توفي في ٢٥ فبراير عام ٢٠٢٠.

صوفي أبو طالب (٠٦ أكتوبر ١٩٨١ - ١٤ أكتوبر ١٩٨١)

شغل منصب رئيس مجلس الشعب من نوفمبر عام ١٩٧٨ إلى فبراير عام ١٩٨٣، ثم تولى منصب رئيس جمهورية مصر العربية عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وذلك في الفترة من ٦ إلى ‌١٤‌ أكتوبر عام ١٩٨١.

محمد أنور السادات (٢٩ سبتمبر ١٩٧٠ - ٠٦ أكتوبر ١٩٨١)

ولد في ٢٥ ديسمبر عام ١٩١٨ بمحافظة المنوفية.

تخرّج في الكلية الحربية عام ١٩٣٨ ضابطًا برتبة ملازم ثانٍ، وعُيِّن في مدينة منقباد جنوب مصر.

في ٦ يناير عام ١٩٤٦ زُجّ به في سجن القاهرة نتيجة اتهامه بالمشاركة في قتل أمين عثمان وزير المالية.

في عام ١٩٤٨ حُكم ببراءته، وفي عام ١٩٥٠ عاد إلى عمله بالجيش، ثم انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار عام ١٩٥١.

ألقى بيان ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، وأسندت إليه العديد من المناصب مثل رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، ورئاسة تحرير الجمهورية، والأمين العام للمؤتمر الإسلامي العالمي.

اُنتُخب رئيسًا لمجلس الأمة الاتحادي عام ١٩٦٠، وعُيِّنَ رئيسًا لمجلس التضامن الأفروآسيوي عام ١٩٦١.

اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبًا له، وعقب وفاته تولي رئاسة الجمهورية بالإنابة.

اُنتُخب رئيسًا للجمهورية بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي في ١٧ أكتوبر عام ١٩٧٠.

صاحب قرار العبور التاريخي في حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.

في ٥ يونيو عام ١٩٧٥ أعاد فتح قناة السويس أمام الملاحة العالمية، وأقام منطقة بورسعيد الحرة كبداية لدخول مصر عصر الانفتاح الاقتصادي، فضلًا عن إقامة العديد من المدن الجديدة خارج القاهرة.

في عام ١٩٧٧ اتّخذ قراره الحكيم والشجاع الذي اهتز له العالم بزيارة القدس ليمنح بذلك السلام هبة منه لشعبه وعدوه في آنٍ واحد، ويدفع بيده عجلة السلام بين مصر وإسرائيل.

في عام ١٩٧٨ أسس الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته.

ألّف عدة كتب منها: "قصة الثورة كاملة"، "صفحات مجهولة من الثورة"، "يا ولدي هذا عمك جمال"، "البحث عن الذات".

حصل على جائزة نوبل للسلام عام ١٩٧٨.

اُغتيل في ٦ أكتوبر عام ١٩٨١.

جمال عبدالناصر (٢٤ يونيو ١٩٥٦ - ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠)

ولد في ١٥ يناير عام ١٩١٨ بمحافظة الإسكندرية.

التحق بالكلية الحربية في مارس عام ١٩٣٧، وتخرّج في يوليو عام ١٩٣٨، ثم رُقِّي إلى رتبة ملازم أول عام ١٩٤٠.

شارك في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وعقب عودته عُيِّن مدرسًا في كلية أركان حرب بعد أن اجتاز امتحانها.

في يوليو عام ١٩٤٩، تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في منزله بكوبري القبة في سرية تامة، وفي ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ نجح تنظيم الضباط الأحرار في القيام بثورة أطاحت بالملك فاروق، وأُعلنت الجمهورية عام ١٩٥٣.

في ١٧ أبريل عام ١٩٥٤ تولى رئاسة مجلس الوزراء واقتصر محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.

استطاع بالوفد المصري المفاوض انتزاع الموافقة البريطانية على اتفاقية الجلاء في ١٩ أكتوبر عام ١٩٥٤.

تعرض لمحاولة اغتيال في ٢٦ أكتوبر عام ١٩٥٤ بميدان المنشية في الإسكندرية عندما كان يلقي خطابًا بمناسبة الاحتفال باتفاقية الجلاء.

أصبح رئيسًا للجمهورية في ٢٤ يونيو عام ١٩٥٦.

تبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي يمثل ملحمة وطنية سطرها المصريون، ويُعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين.

أعلن في ٢٦ يوليو عام ١٩٥٦ قرارًا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.

أعلن في ٢٢ فبراير عام ١٩٥٨ اتحادًا يضم مصر وسوريا أُطلق عليه "الجمهورية العربية المتحدة"، وقد تولى رئاستها.

أعلن تنحيه عن الحكم في ٩ يونيو عام ١٩٦٧، فقامت على إثر ذلك مظاهرات تطالب باستمراره في الحكم.

ألّف عدة كتب، منها: "فلسفة الثورة"، "يوميات الرئيس جمال عبد الناصر عن حرب فلسطين ١٩٤٨"، "في سبيل الحرية".

توفي في ٢٨ سبتمبر عام ١٩٧٠.

بعد الإعلان عن وفاته عمَّت مصرَ والوطنَ العربي حالةٌ من الصدمة، وتعتبر جنازته أعظم الجنازات في القرن العشرين، حيث خرجت الملايين في الشوارع للمشاركة بحضور رؤساء الدول العربية، وكان رد الفعل العربي عامة هو الحداد، وتدفق الآلاف من الناس في شوارع المدن الرئيسية في جميع أنحاء الوطن العربي.

مجلس قيادة الثورة (١٤ نوفمبر ١٩٥٤ - ٢٤ يونيو ١٩٥٦)

تشكل مجلس قيادة الثورة عقب نجاح ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢.

تولى اللواء محمد نجيب رئاسة المجلس من عام ١٩٥٢ حتى عام ١٩٥٤، وفي عام ١٩٥٣ صدر القرار الجمهوري رقم ١ بتعيين الصاغ أركان الحرب/ محمد عبد الحكيم عامر قائدًا عامًا للقوات المسلحة ومنحه رتبة اللواء. ثم تولي رئاسة المجلس البكباشي/ جمال عبد الناصر من عام ١٩٥٤ حتى عام ١٩٥٦.

تولى مجلس قيادة الثورة حكم مصر من ١٤ نوفمبر ١٩٥٤ حتى ٢٤ يونيو ١٩٥٦.

محمد نجيب (١٨ يونيو ١٩٥٣ - ١٤ نوفمبر ١٩٥٤)

ولد في ٢٠ فبراير عام ١٩٠١ بالخرطوم.

التحق بالكلية الحربية بمصر في أبريل عام ١٩١٧، وتخرَّج في يناير عام ١٩١٨.

حصل على شهادة البكالوريا عام ١٩٢٣ والتحق بكلية الحقوق، ثم رُقِّي إلى رتبة ملازم أول عام ١٩٢٤.

أول ضابط في الجيش المصري يحصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٢٧، ثم دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام ١٩٢٩، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام ١٩٣١.

أصبح ضمن اللجنة التي أشرفت على تنظيم الجيش المصري في الخرطوم بعد معاهدة ١٩٣٦.

في عام ١٩٤٤ عُيِّنَ حاكمًا إقليميًّا لسيناء، وفي عام ١٩٤٧ كان مسئولًا عن مدافع الماكينة في العريش.

شارك في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ وأصيب ثلاث مرات، فمُنِح نجمة فؤاد العسكرية الأولى بالإضافة إلى رتبة البكوية لشجاعته.

عقب حرب فلسطين عُيّن مديرًا لمدرسة الضباط عام ١٩٤٨، ثم تعرَّف على تنظيم الضباط الأحرار من خلال الصاغ عبد الحكيم عامر.

بعد نجاح ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ والإطاحة بالملك فاروق، اُخْتِير رئيسًا لمجلس قيادة الثورة.

شكل وزارته الأولى في ٨ سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

في ١٨ يونيو عام ١٩٥٣ أصبح نظام الحكم في مصر جمهوريًّا، وعُيّن اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر.

في ١٧ أبريل عام ١٩٥٤ تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء، واقتصر دور محمد نجيب على رئاسة الجمهورية.

في ١٤ نوفمبر عام ١٩٥٤ عزله مجلس قيادة الثورة من مناصبه، وتولى المجلس بقيادة جمال عبد الناصر كافة سلطاته.

ألف عدة كتب، منها: "رسالة عن السودان"، "مصير مصر" (باللغة الإنجليزية)، "كلمتي للتاريخ"، "كنت رئيسًا لمصر".

توفي في ٢٨ أغسطس عام ١٩٨٤.

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