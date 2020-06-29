الكويت تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بداية من أغسطس المقبل

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وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، على فتح المجال الجوي أمام الرحلات التجارية للعودة إلى الكويت اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

واتفق المجلس على أن تكون نسبة التشغيل لا تزيد على 30 بالمئة.