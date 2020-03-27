استطلاع: تدهور ثقة الأوروبيين في الولايات المتحدة بسبب أزمة كورونا

أظهر استطلاع حديث للرأي تدهورا حادا في ثقة الأوروبيين في الولايات المتحدة كقائدة دولية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

وبيّنت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسستا "يوجوف" و"داتابراكسيس" البحثيتان، أن أكثر من 60 بالمئة من المشاركين من الألمان والفرنسيين والإسبان والدنماركيين والبرتغاليين قالوا إنهم فقدوا الثقة في الولايات المتحدة كقائدة دولية، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، فقد أكد المشاركون في كل بلد شمله الاستطلاع تقريبا تدهوُر صورة الولايات المتحدة لديهم منذ تفشي جائحة /كورونا/، وسادت الآراء السلبية تجاه الولايات المتحدة بالشكل الأكبر في الدنمارك (71 بالمئة)، والبرتغال (70 بالمئة)، وفرنسا (68 بالمئة)، وألمانيا (65 بالمئة)، وإسبانيا (64 بالمئة)، فيما أكد 46 بالمئة من المشاركين في فرنسا و42 بالئة في ألمانيا إن رؤيتهم للولايات المتحدة ساءت "كثيرا" خلال الجائحة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررا من تفشي "كوفيد-19"، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 5ر2 مليون إصابة بالفيروس التاجي، وهو ما يشكل نحو رُبع الإصابات المسجلة عالميا، بينما مات حوالي 126 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس، وهو ما يشكل أيضا نحو ربع الحصيلة العالمية.

وواجهت الإدارة الأمريكية انتقادات كبيرة بسبب استجابتها لتفشي الفيروس، وتأخر إجراءات احتوائه في مراحله الأولى، فضلا عما يرى المنتقدون أنه ضعف لدور الإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة، وتركها سلطة اتخاذ القرارات بشأن جهود احتواء الفيروس لحكومات الولايات.

وتشهد عدة مناطق في جنوب وغرب الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديد بالفيروس، وبرزت ولايات فلوريدا وتكساس وأريزونا بشكل سريع كأحدث بؤر لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة بعد تسجيل أعداد قياسية لحالات الإصابة الجديدة لأسابيع، كما ظهرت ارتفاعات حادة في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19" في بعض الولايات التي لم تشهد تفشيا كبيرا للفيروس المستجد في المراحل الأولى.