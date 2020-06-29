غلق وتشميع محلات مخالفة لقرارات الوزراء لمجابهة كورونا في بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز بني سويف، تحت إشراف محمود ضياء، حملة، مساء أمس، لتنفيذ تكليفات المحافظ، بمتابعة التزام المحلات العامة والأنشطة التجارية بقرارات الحكومة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع سنترال، وكشك لبيع الأدوات الكهربائية، وغلق محل بيع أدوات منزلية، لاستمرار فتحها بعد مواعيد الغلق المقررة، وتم التحفظ على جميع المحتويات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

تأتي الحملات المستمرة، تنفيذاً لتكليفات المحافظ محمد هاني غنيم، بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تنفذها الدولة في هذا الملف في ضوء القرارات الأخيرة للحكومة وضمن خطتها للتعايش مع فيروس كورونا.