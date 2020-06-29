ضبط 8 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في السيدة زينب

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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب شركة بحوزته 8 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بالسيدة زينب، لحيازته 8 آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة وخافض لسان وسرنجات وماسحة كحولية مجهولة المصدر، وتمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المواطنين.