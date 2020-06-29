أردوغان يدافع عن مشروع قانون يسمح بتعديل تنظيم نقابات المحامين التركية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشروع قانون مثير للجدل سيسمح بتعديل تنظيم نقابات المحامين والحد من صلاحياتها، قائلا إن المشروع سيعرض على البرلمان غدا الثلاثاء.

وأثار مشروع القانون احتجاجات واسعة نظمها الأسبوع الماضي محامون يرون أن هذه التغييرات تهدف إلى إسكاتهم، حيث تجمع نحو 60 من رؤساء نقابات المحامين في "مسيرة دفاع" رمزية في أنقرة.

وأضاف أردوغان عقب اجتماع للحكومة، اليوم، أن هيئات مثل نقابات المحامين لديها "أنظمة سقيمة" وتستخدم "أساليب فاشية" بحق أعضائها.

وتابع الرئيس التركي قائلا إن الحكومة عازمة على معالجة هذا "الخطأ" وتوفير نظام عمل "أكثر ديمقراطية وتنوعا" فيما يخص نقابات المحامين، مشيرا إلى أنه سيجري سن مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.

وكثيرا ما تحدث صدامات بين نقابات المحامين وإدارة الرئيس التركي، وذلك في ظل الانتقادات بغياب استقلال القضاء وسيادة القانون في البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن مشروع القانون المقترح سيسمح بإنشاء نقابات إضافية للمحامين في الولايات التي يتواجد بها أكثر من 5 آلاف محامي مسجل، وهي خطوة قد تهدف في الواقع إلى إنشاء هيئات منشقة صديقة للحكومة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى تغيير في قانون تنظيم نقابات المحامين على خلفية انتقادهم للتصريحات المعادية للمثليين التي أدلى بها علي إيرباس، رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية "ديانت".

كان إيرباس قد أدان في خطبة له في بداية شهر رمضان، الشذوذ الجنسي، وقال إنه يجلب المرض وانحلال الأجيال.