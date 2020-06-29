محافظ دمياط تفاجئ عددا من المقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء الأحد، جولة ميدانية مفاجئة، لعدد من المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين بنطاق مدينتى دمياط ورأس البر، وذلك لمتابعة تطبيق الضوابط والاشتراطات الوقائية والمعايير الصحية التي أقرتها الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة منذ السبت.

وفاجئت الدكتورة منال عوض، عددا من المقاهي والمطاعم بشارع عبد العظيم وزير، بمدينة دمياط، وبعض الشوارع المتفرعة منه، للتأكد من الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية، والالتزام بنسبة إشغال لا تتعدى 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة، فضلا عن ارتداء الكمامة وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً

وشددت محافظ دمياط، على الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات الصحية، مؤكدة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي المفاجئ على المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والمشروبات؛ للمتابعة الدقيقة والوقوف على مدى الالتزام بذلك.

وناشدت أصحاب هذه المنشآت بتطبيق ما تم الإعلان عنه حفاظا على سلامة الجميع منوهة باتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين وغلق المنشأة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة مدينة رأس البر، تفقدت خلالها منطقة السوق العمومي وشارعى صف 4 والنيل، لمتابعة مدى تطبيق هذه الضوابط بالكافتيريات والمقاهي والمطاعم والصيدليات والمخابز ومحال الحلواني، وجددت مناشدتها بالتأكيد على تنفيذ ماتم الإعلان عنه من ضوابط، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية للعاملين ومرتادي المكان حفاظا على صحة المواطنين، و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.