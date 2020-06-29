«التضامن» توقع بروتكول مع «العربية للتصنيع» لدعم «فرصة»

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون لدعم برنامج "فرصة"، أحد برامج التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج إن اهتمام القيادة السياسية يتجه لتقديم العديد من برامج الحماية المجتمعية بما يكفل توفير حياة آدمية كريمة لكافة المواطنين، مشيرة إلى تضافر الجهود المبذولة في سياق منهجي لمواجهة هذه القضية باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع الوزارات والهيئات المنتجة ومنها الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن برنامج "فرصة" يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج التكافل والكرامة وغيرهما من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية، وسبل معيشية أكثر مرونة، وبالتالي مساعدة هؤلاء الأشخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضافت أن التعاون مع العربية للتصنيع يتسم بالسرعة في الإنجاز والالتزام والجودة، موضحة أن التعاون قائم في العديد من المجالات مع الهيئة مثل مبادرة حماية أطفال بلا مأوي وتوفير محطات مياه الشرب النقية والصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا.

وأشارت القباج إلى الاتفاق على دراسة احتياجات المستفيدين ببرنامج "فرصة" من الآلات والمعدات وعرضها على الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع هذه المعدات بسعر أقل، لتحسين المستوى الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إقامة معارض مشتركة لمنتجات العربية للتصنيع في الأقاليم والمحافظات وفقا للتوقيتات المتاحة بخطة المعارض لدى الهيئة.

من جهته، قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن قضية حماية الفقراء تُعد من أكبر التحديات على المستوى القومي منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن مشاركة العربية للتصنيع في دعم مبادرة "فرصة" يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهيئة ودورها القومي في توظيف كافة إمكانياتها من خبرات بشرية متميزة وإمكانيات تكنولوجية متقدمة لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لكافة المواطنين والمساهمة في حل تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع بما لها من تداعيات ومشكلات اجتماعية واقتصادية.

وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على تقديم عدد 3 تروسيكلات مجهزة بدون قيمة مالية للتجربة العملية لمنحهم لمستفيدي برنامج فرصة لاستثمارهم في الإنتاج وزيادة الدخل، بالإضافة إلى إتاحة الجديد من منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لاحتياجات عملاء ومستفيدي البرنامج للترويج لها من خلال البرامج المتاحة لديه على مستوى محافظات مصر.

وأشار إلى إتاحة الفرصة للتقديم لعدد من وظائف الهيئة وفقا للاحتياجات، فضلا عن تدريب دوري لمجموعات متعددة من مستفيدي برنامج فرصة لتأهيلهم على العمل في أعمال مهنية متخصصة تطلبها سوق العمل سواء في العربية للتصنيع أو جهات أخرى.